Ao que parece, o estado de saúde da rainha Isabel II continua a inspirar cuidados e preocupação. Depois de a monarca, atualmente com 95 anos, ter anunciado que não estará presente nas celebrações do Dia da Commonwealth, que acontecerão na Abadia de Westminster, a 14 de março, especula-se que poderá faltar ao memorial de homenagem ao marido, príncipe Filipe, que morreu a 9 de abril de 2021.

De acordo com o Daily Mirror, a rainha poderá faltar a este evento de enorme importância por recusar aparecer em público numa cadeira de rodas. A publicação explica que a rainha apenas aceitará aparecer no memorial, marcado para 29 de março, na Abadia de Westminster, se o conseguir fazer de pé com a ajuda da sua bengala.

O site do The Mail on Sunday assegura que fontes do palácio real dão conta de que a rainha deixou de passear os seus cães por não conseguir andar. Há seis meses que a monarca não é vista no Castelo de Windsor nos habituais passeios com os amigos de quatro patas.

A mesma publicação cita relatos que dizem que Isabel II recusou nesta fase andar de cadeira de rodas por convicções pessoais, mas também por considerar que ainda consegue caminhar pelo seu próprio pé.

Ingrid Seward, editora-chefe da Majesty Magazine, acredita que a rainha está "determinada" a comparecer na homenagem ao marido na Abadia de Westminster.

"Sua Majestade, acredito, é muito parecida com a sua mãe, que recusava usar cadeira de rodas", lembra, explicando que, na sua opinião, este é um dos motivos pelos quais a rainha terá de daqui em diante escolher muito bem os eventos nos quais marca presença, reservando-se apenas para as ocasiões mais importantes e especiais. E certamente que uma homenagem ao duque de Edimburgo terá para si máxima importância.

No que respeita às celebrações do Dia da Commonwealth, onde a rainha será substituída pelo filho, o príncipe Carlos, o motivo da sua ausência não foi revelado. Ainda assim, correm rumores de que a monarca britânica poderá não estar ainda totalmente recuperada da Covid-19. Isabel II testou positivo ao novo coronavírus no início de fevereiro de 2022, tendo a casal real garantindo na altura que esta estaria bem e apenas com sintomas semelhantes a uma gripe.

Leia Também: Rainha Isabel II falta a evento importante da Commonwealth