Fã de acessórios para o cabelo, a rainha Maxima dos Países Baixos deu nas vistas esta quarta-feira, 11 de maio, com um tocado de flores.

A monarca inaugurou o Jeroen Pit House, um centro de acolhimento para famílias com crianças em recuperação médica, em Amesterdão, e apostou num novo visual para a ocasião.

Maxima surgiu com um conjunto em cor de rosa da sua marca favorita, a Natan, e completou o look com um vistoso tocado de flores - uma criação de Berry Rutjes que respira primavera.



© Getty Images

