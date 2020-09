A rainha Máxima foi a grande presença no Music Table Day, um evento que pretende promover a educação musical que decorreu no passado dia 6, na cidade holandesa de Katwijk. Ocasião para a qual optou por um look 'reciclado'.

A monarca fez-se notar com um elegante vestido branco, que se destacava pelo padrão com enormes flores cinzentas, da marca Natan, que estreou em 2013.

A peça foi combinada com um lenço acetinado no pescoço, sapatos pretos e ainda uma jaqueta de malha nude.

Veja em detalhe na galeria.

