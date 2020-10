As celebrações de Ano Novo na Dinamarca serão com menos pompa e circunstância do que o habitual. Isto porque a rainha Margarida decidiu cancelar as galas que decorrem a 1 de janeiro como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19.

Foi cancelado evento em que a monarca recebe membros do Governo, assim como a cerimónia que reúne o Corpo Diplomático, a Agência Dinamarquesa de Emergências e as Forças Armadas, assim como representantes das maiores organizações dinamarquesas.

O evento oficial que marca o início de 2021 terá lugar a 4 de janeiro, no palácio de Christiansborg, e vai contar com a presença da primeira ministra e alguns membros do Governo.

Recorde na galeria imagens que marcaram as cerimónias de janeiro deste ano.

