Na passada segunda-feira, 4 de outubro, a rainha Letizia marcou presença na inauguração do International Congress On Health And Nutrition (Congresso Internacional de Saúde e Nutrição) no Palácio de Congressos Mar de Vigo, Espanha.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, a rainha escolheu um fato estilo executivo em tons de cinzento.

O grande destaque acabou por recair nos acessórios, neste caso, nos sapatos e clutch de padrão cobra.

