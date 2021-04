A rainha Isabel II foi vista pela primeira vez em público desde a morte do marido, o príncipe Filipe. Conforme descreve o jornal britânico Daily Mirror, a monarca fazia-se acompanhar pelos seus dois adorados cães, um corgi e um dorgi.

Isabel II foi vista a entrar nos jardins do Castelo de Windsor onde amanhã, dia 17 de abril, irá decorrer o funeral do duque de Edimburgo.

Junto dela encontrava-se o neto, o príncipe Harry que estará isolado na Frogmore Cottage.

Ainda segundo o MailOnline, a monarca está a "lidar bem com a situação" tendo ela mesma inspecionado os últimos preparativos para a despedida do companheiro com quem esteve casada durante 73 anos.

