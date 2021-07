A rainha Isabel II recebeu na casa de Sandringham uma nova (e muito ternurenta) aquisição. Trata-se de uma construção em tricot dessa mesma residência, onde habitualmente passa os meses de verão.

O trabalho manual é da autoria de Margaret Seaman, uma senhora de 92 anos que dedicou os dois últimos à construção de lã.

"Comecei há dois anos e tricotei a casa principal no primeiro ano e depois, no segundo ano, enquanto estávamos confinados, fiz os edifícios restantes, a igreja, os estábulos e o museu", explicou em declarações à Press Association, cita a revista Hello.

Além da residência da família real, Seaman tricotou também pequenas figuras que representam a rainha e o seu falecido marido, príncipe Filipe, assim como os duques de Cambridge e os seus três filhos.

