Como forma de assinalar o início da primavera e o Jubileu de Platina, a rainha Isabel II criou uma iniciativa a pensar no ambiente, a 'The Queen’s Green Canopy', que promove a plantação de árvores por todo o Reino Unido.

A adesão dos britânicos superou o esperado e a monarca, de 95 anos, mostrou-se "profundamente tocada" numa mensagem partilhada nas suas redes sociais oficiais.

"Com a temporada de plantação a chegar ao fim, envio o meu sincero agradecimento às pessoas de todo o país que plantaram uma árvore para celebrar o meu Jubileu de Platina. Estou profundamente tocada com tantas comunidades, escolas, famílias e pessoas individuais que deram o seu contributo único para a iniciativa Green Canopy. Espero que as vossas árvores do Jubileu floresçam e cresçam durante muitos anos para que as próximas gerações as possam apreciam", afirmou.

