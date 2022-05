A rainha Isabel II foi fotografada no aeroporto de Aberdeen no regresso a Londres antes das celebrações do Jubileu de Platina.

De acordo com a Sky News, a monarca, de 96 anos, tem estado hospedada em Balmoral, na sua propriedade escocesa, e deslocou-se agora para Londres para as comemorações.

Recorde-se que a celebração do Jubileu de Platina de Isabel II vai começar na quinta-feira até ao dia 5 de junho. As comemorações coincidem com o primeiro aniversário de Lilibet, a bisneta da rainha e filha de Harry e Meghan Markle. E será durante a homenagem aos seus 70 anos de reinado que Isabel II vai conhecer a menina, no próximo sábado.

