Por ocasião das celebrações dos 70 anos da subida ao trono de Isabel II, que decorrem esta semana com vários festejos no Reino Unido, o monarca jordano salientou a "relação especial" que os dois países mantêm desde o reinado do seu pai, Hussein, que se tornou rei poucos meses depois da soberana britânica, em 1952.

Isabel II, de 96 anos, dedicou o seu reinado "a servir as pessoas", disse o rei da Jordânia.

"Sua Majestade foi um farol de luz e esperança e continua a ser" e "colocou a barreira moral no ponto mais alto possível", afirmou.

"Foi isso que realmente a fez brilhar, em comparação com outras monarquias", salientou Abdullah II.

O rei da Jordânia destacou igualmente a sua relação próxima com o príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico e com o filho mais velho deste, o príncipe William, segundo na linha de sucessão.

