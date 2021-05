O príncipe Harry voltou a lançar farpas à família real na série documental 'A minha faceta invisível', que acaba de estrear na Apple TV em parceria com Oprah Winfrey. No primeiro episódio, o neto da rainha Isabel II focou-se no tema da morte da mãe, princesa Diana, e lamentou a falta de apoio que recebeu da realeza durante o período de luto.

"Pensava que a minha família ia ajudar, mas cada tarefa, pedido, aviso, o que quer que fosse, foi recebido com silêncio ou negligência total", afirmou.

As palavras deixaram a monarca, de 95 anos, "profundamente chateada", garantem fontes da casa real, como cita o Daily Mail: "A avó de Harry levou isso para o lado pessoal e está profundamente chateada com o que ele disse".

A princesa do povo, como era acarinhada, morreu a 31 de agosto de 1997 num acidente de viação em Paris. Harry tinha na altura 12 anos e o irmão, príncipe William, 15.

Este sábado, durante uma cerimónia solene na Escócia, o duque de Cambridge falou também da dura perda, recordando o que fez quando recebeu a notícia de que a mãe tinha morrido.

Leia Também: Príncipe William conta o que estava a fazer na manhã em que a mãe morreu