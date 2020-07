A rainha Isabel II está prestes a bater mais um recorde no que diz respeito ao seu reinado. Conforme nota a revista People, a rainha de Inglaterra cumpre hoje, dia 18 de julho, 25 mil dias na posição de soberana.

Assim sendo, já se contam 68 anos, cinco meses e 12 dias desde que a monarca sucedeu ao seu pai, o rei George VI, depois deste ter morrido prematuramente.

O reinado da mãe do príncipe Carlos é o mais longo da história da monarquia britânica. A publicação dá conta que este dia será celebrado "em privado" por sua majestade no Palácio de Buckingham (informações de uma fonte).

Recorde-se que Isabel II tinha apenas 25 anos quando soube do falecimento do pai, mais precisamente no dia 6 de fevereiro de 1952. Na época, estava de visita ao Quénia.

A coroação aconteceu no dia 2 de junho de 1953 na Abadia de Westminster, em Londres. Em 2015, conseguiu ultrapassar a marca já deixada pela tetravó, a rainha Victoria.

A vida de Isabel II tem sido preenchida. Com quatro filhos, oito netos e oito bisnetos, a família tem sido uma base no seu reinado. Em termos políticos teve a oportunidade de conhecer 12 presidentes dos Estados Unidos, visitou mais de 120 países e convidou 14 diferentes primeiros-ministros britânicos para formar governo.

Leia Também: Isabel II aparece pela 1.º vez durante e celebra aniversário