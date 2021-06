A rainha Isabel II assinalou o 100.º aniversário do falecido marido, o príncipe Filipe, com a plantação de uma rosa com o seu nome.

A monarca viu a flor a ser plantada nos jardins do Castelo de Windsor, na semana passada, comemorando desta forma os 100 anos do duque de Edimburgo, data que se celebraria esta quinta-feira, 10 de junho, de acordo com a AP News.

Isabel II foi fotografada a receber a pequena roseira do presidente da Royal Horticultural Society. A flor foi criada recentemente após a morte de Filipe, que partiu a 9 de abril.

Cada rosa vendida, a empresa Harkness Roses irá doar 2,50 libras (cerca de 2,80 euros) a um fundo cujo objetivo é ajudar jovens de todas as origens a participar no Duke of Edinburgh's Awards - troféu criado por Filipe em 1956 e que todos os anos premeia indivíduos que tenham contribuído para a conservação da vida selvagem e recursos naturais.

