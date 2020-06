Na sequência da pandemia do novo coronavírus muitas atividades culturais foram canceladas. Uma delas foi a visita que era permitida a algumas pessoas ao Palácio de Buckingham. Por isso mesmo, a rainha Isabel II decidiu abrir as portas do lugar mítico ao mundo através das redes sociais.

Como tal, partilhou várias fotografias dos espaços mais importantes, destacando pormenores que não passaram despercebidos.

Veja na galeria algumas das divisões mais importantes onde se inclui, por exemplo, a Sala do Trono.

