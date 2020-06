O lançamento da nova biografia de Harry e Meghan Markle, autorizada pelos próprios, está cada vez mais próximo e claro que já começou a gerar burburinho nas redes sociais. No livro, conforme evidencia a imprensa internacional, os duques de Sussex querem acabar com os rumores e as ideias erradas que o público criou acerca deles por causa das notícias que surgiram nos tabloides britânicos.

No entanto, a família real tem-se revelado preocupada com o conteúdo do livro, uma vez que há o receio de que o príncipe William seja referido como o 'vilão' da história...

"Eles estão preocupados especialmente com o William, que ele seja retrato de uma perspetiva negativa. Esse tipo de problemas familiares não deveriam vir a público. Não deveria acontecer a futuros monarcas. O livro poderá ser a coisa mais prejudicial para a família real desde a entrevista da princesa Diana no 'Panorama', com Martin Bashir", notou uma fonte ao jornal The Sun.

"A preocupação é que de alguma forma ele seja tomado como um vilão sem sentimentos contra a filantropia de Harry e Meghan. Os assessores estão preocupados", realçou a mesma fonte.

O livro intitula-se 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family', foi escrito pelos repórteres da realeza Omid Scobie e Carolyn Durand e estará disponível a partir do dia 11 de agosto.

