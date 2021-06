O ator Rafael Cardoso, de 35 anos, contou no Instagram esta quinta-feira que precisou de ser operado para implantar um desfibrilador cardíaco.

Ao partilhar uma fotografia na cama de hospital, o artista brasileiro conta que tem "uma miocardiopatia hipertrófica congênita" - com a qual conviveu até agora sem problemas.

"No último mês descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita", explica.

Por fim, Rafael descansa os fãs sobre o seu estado de saúde no pós-cirurgia: "A cirurgia foi rápida, estou a sentir-me muito bem e amanhã mesmo já volto para casa".

Rafael Cardoso é casado com a digital influencer Mariana Bridi, o casal tem dois filhos em comum: Aurora, de seis anos, e Valentim, de três.

