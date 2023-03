Rachel Bilson, atualmente com 41 anos, tornou-se o assunto do momento na imprensa internacional depois e ter referido no seu podcast, 'Broad Ideas', que só conseguiu atingir o orgasmo durante o sexo aos 38 anos.

"Não é uma loucura?", questionou, após a confissão, ao conversar com a convidada Whitney Cummings.

Rachel optou por não dar detalhes sobre a pessoa com quem a experiência teria acontecido, mas os fãs não tardaram a fazer contas.

Nas redes sociais cresce o rumor de que seria Bill Hader o namorado da atriz na época. Os dois estavam juntos em 2019, batendo certo com a altura em que tinha 38 anos.

