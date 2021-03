Quintino Aires não poupou nas críticas a Bruno Savate, um dos concorrentes do reality show da TVI 'Big Brother - Duplo Impacto'.

"O Bruno está a atingir um pico de arrogância que já fica muito desadequado e que lhe estraga aquela imagem de que gostamos no princípio", nota o psicólogo.

"A arrogância do Bruno é depois de entrar lá para dentro, enquanto está a fazer a tarefa com a Noélia continuar a insistir. (...) Está alguém apenas azedo, amargo, dono do mundo", notou o também comentador.

Contudo, esta foi uma opinião com a qual Cinha Jardim, também presente em estúdio não concordou, notando que tudo não passava de comentários irónicos por parte de Savate.

Veja o momento.

