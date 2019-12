Em casa, Luís faz questão de manter viva a memória de Eduardo. “Há uma coisa que eu não os proíbo em casa, que é falarem do pai. Aliás, a minha casa está com fotos deles com o Eduardo, eu com o Eduardo, porque é uma pessoa que quero manter presente na vida deles. Ele é o pai deles e vai ser sempre. A Lu cada vez que vê uma foto fala com ele, ela dorme, inclusive, com um terço que o pai lhe deu debaixo da almofada”, continuou, referindo que é uma pessoa muito religiosa, assim como era Eduardo. “Íamos muitas vezes a Fátima e éramos muito crentes”.

E houve espaço para destacar uma mensagem importante: “Há uma coisa que eu não vou admitir a ninguém: é que digam que sou mau pai porque isso não sou, nem nunca fui, e o Eduardo sabe disso”.

Sobre o facto de por vezes estar longe dos filhos devido à sua profissão, motivo que já esteve muitas vezes no centro das atenções, o modelo salientou: “As pessoas esquecem-se que antes de nós nos separarmos eu já tinha uma carreira. Sempre viajei imenso e o Eduardo ficava com as crianças. A partir da separação continuei a viajar e o Eduardo continuou a ficar com as crianças. E sempre que tinha disponibilidade, ia lá a casa e ficava com eles, trazia-os e íamos passear... Tínhamos uma ligação muito forte e continuávamos a ser os pais daquelas crianças”.

De seguida Maria Cerqueira Gomes quis saber como foi a adaptação dos meninos por agora estarem a viver a tempo inteiro com Luís, especialmente em relação ao pequeno Bernardo, que é portador de trissomia 21.

“Não [foi difícil] porque já estava habituado à minha casa, os três já estavam habituados. O que aconteceu é que eles deixaram de ir para a casa do pai e passaram a viver na casa do papá. Inclusive, há um tapete na minha sala que era da casa do Eduardo e quando eles viram o tapete disseram que aquele tapete era da casa do pai e agora está lá em casa. Eu quero que eles sintam que o Eduardo está presente. A escola deles é super longe da minha casa e eu decidi manter, a babysitter deles é a mesma… A minha preocupação são os meus filhos e o bem-estar deles, portanto, tudo o que puder fazer para que eles se sintam bem e para que não sintam muito a ausência do pai, vou fazer tudo”, voltou a realçar.

Uma vez que as crianças são adotadas, a apresentadora questionou Luís Borges sobre se ficou com medo de perder os filhos na altura em que Eduardo morreu. “Não, porque sei aquilo que valho enquanto pai e acho que se alguém me tirasse os meus filhos iria ser um escândalo em Portugal porque não há razão para fazer isso. Sempre soube que isso não ia acontecer. Nunca foi uma preocupação para mim”, respondeu.

O modelo não podia estar mais ‘babado’ pelos “três filhos maravilhosos”, como fez questão de mostrar durante a conversa. “Para mim são todos iguais. O Bernardo é especial porque eu sei que vou ter que cuidar dele para sempre, mas cada um tem a sua personalidade e eu estou muito feliz com a educação que eu e o Eduardo lhes demos, acima de tudo”, afirmou.

“Eles sabem que são adotados e na escola defendem-se uns aos outros, e a Lu defende muito o Bernardo porque ela sabe que ele é diferente e na escola às vezes os meninos metem-se com ele e ela vai lá defender”, acrescentou.

As tatuagens e os seus significados especiais

Para a conversa com Maria Cerqueira Gomes, Luís trouxe um terço que lhe foi dado pela avó. Um objeto simbólico que tem tatuado no seu corpo.

“Ela, para mim, era uma fonte de energia e também morreu de repente - todas as pessoas na minha vida morreram de repente - e eu decidi tatuar no meu braço um terço - ela deu-me um terço. É a minha fonte de energia quando eu preciso”, explicou.

Mas esta não é a única tatuagem que tem com um significado especial. Quando a mãe morreu também marcou no seu corpo a palavra mãe e tem ainda uma imagem que representa a sua família – dois pais e três filhos.

Como será passado o Natal da família?

Quase a chegar mais um Natal, o manequim conta que este ano a quadra vai ser passada perto de Castelo Branco com os filhos, o pai e o irmão.

Recorde-se que Luís é natural de Lisboa, mas quando foi adotado pelos tios foi viver durante alguns anos em Castelo Branco. Entretanto, quis ser manequim e veio morar de novo para a capital portuguesa.

“Também perdi a minha mãe e o meu pai precisa de muito apoio. Sempre passamos o Natal todos os anos, eles até já vieram a Lisboa para passar connosco. Vou levar os meus três filhos, a Alice - que está sempre presente - e as filhas dela. E vamos passar perto da Serra da Estrela para eles também verem neve”, disse.

Sobre a relação com o pai, Luís aproximou-se do mesmo quando a mãe ficou doente. Aliás, como a progenitora teve que fazer tratamentos em Lisboa, o pai acabou por ficar em casa do manequim durante algum tempo.

“Fiquei magoado na altura em que lhe disse que queria ser manequim e ele me disse que se quisesse ser manequim teria que sair de casa. Saí de casa e vim para Lisboa. A partir daí a relação não ficou muito boa. Mas realmente quando recebi a notícia que a minha mãe tinha cancro, e foram quatro meses intensos e muito rápidos, percebi que não vale a pena guardarmos mágoa e hoje não guardo mágoa de ninguém”, desabafou, referindo-se à sua relação com o progenitor.

E foi nessa altura que Maria surpreendeu Luís com uma chamada do pai, que depois se despediu do modelo com uma ternurenta manifestação de carinho. “Um grande abraço, o pai adora-te”.

As mensagens surpresas de amigas especiais

Quem também surpreendeu o modelo foram as atrizes e grandes amigas Ana Sofia Martins e Rita Pereira.

“A Ana Sofia e a Sara Sampaio são como se fossem minhas irmãs, elas sabem tudo da minha vida, pormenores de tudo, é o diário. A Ana Sofia é um pilar na minha vida. Nós temos histórias muito parecidas de vida”, disse.

Já sobre Rita, Luís destacou, muito emocionado: “É daquelas pessoas que ou tu adoras ou odeias. Em geral as pessoas acham que conhecem a Rita ou não conhecem como eu conheço. E quando ouço falar mal da Rita irrita-me profundamente porque uma coisa é a Rita que vemos na televisão ou nas novelas, e outra coisa é aquilo que ela é quando está comigo. É uma das grandes surpresas de sempre. Quando a conheci mostrou-me que é uma pessoa cinco estrelas. Gosto muito dela e é mesmo amiga, com quem posso contar”.

“As pessoas pedem para sermos nós próprios e quando o somos atacam-nos e isso não faz sentido. As pessoas conhecem aquilo que sai nas revistas, que nem sempre é a realidade, mas não conhecem o Luís. Tenho tanto para dar e mostrar, sou tão mais do que aquilo, que isso me entristece às vezes - os comentários que as pessoas escrevem, o ódio que destilam nas redes sociais… Deviam ter mais atenção àquilo que escrevem”, desabafou, referindo-se de seguida ao que foi dito quando o ex-marido morreu.

“Quando foi a morte do Eduardo, tudo o que se escreveu quando souberam que ele tinha falecido, isso para mim foi o que me magoou mais porque as pessoas não sabiam de tudo o que aconteceu e que nós éramos grandes amigos. Sempre estive lá para ele. A vida é assim e eu sigo em frente”, rematou.

