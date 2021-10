Boas notícias para o fãs de 'Querido Mudei a Casa'. A TVI anuncia num comunicado enviado à imprensa que está prestes a chegar ao ecrã a nova temporada do programa.

"Mais uma temporada repleta de cor, boa disposição e bom gosto. Ao longo de mais 12 episódios, e com apresentação de João Montez e os decoradores Ana Antunes, Luís Pedro de Abreu, Rita Glória, Teresa Pietra Torres, Rodolfo Galvão, e com a mesma equipa de 'queridos' de sempre, a decoração e a renovação de interiores vai estar novamente em destaque aqui, no seu canal favorito", promete a estação.

O programa chega em 2021 à 30.ª temporada de emissões regulares, num percurso de 17 anos e mais de 500 episódios semanais.

"Os critérios de seleção manter-se-ão os mesmos: o tipo de divisão a renovar e a área da mesma, o estilo de decoração pretendido, a necessidade real de ajuda e o índice de desafio da obra", promete a produção do programa.

A nova temporada de 'Querido Mudei a Casa' estreia este sábado, dia 23, às 11h00.

Leia Também: Ruben Rua é o convidado do próximo Conta-me. "Uma conversa surpreendente"