João Montez usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para reagir a uma polémica que dá conta de que o nome do programa que apresenta na TVI, 'Querido Mudei a Casa', estaria envolvido numa situação de burla.

As notícias, com títulos pouco esclarecedores sobre o tema, induziram em erro algumas pessoas e motivaram preocupação entre amigos e fãs. Procurando aclarar o tema, Montez gravou um vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram.

"Venho aqui falar-vos de um tema que, muito possivelmente, noutra ocasião qualquer, não falaria sobre ele, acho que não tem essa importância mas dado que recebi muitas mensagens nos últimos dias […] resolvi falar sobre o assunto, sem aprofundar", começou por referir, passando a explicar o que realmente aconteceu.

"Isto surge porque o nome do programa do qual faço parte - e o meu próprio nome - surge associado a um outro assunto porque, aparentemente, há uma empresa qualquer que usou indevidamente tanto a imagem como o nome do programa e de uma unidade de obras", explicou, lamentando que várias pessoas tenham sido enganadas.

Por fim, João Montez garantiu que o assunto "está a ser tratado nos locais devidos" e agradeceu a preocupação de todos os que o abordaram.

