A onda de carinho e apoio continua a espalhar-se pelas redes sociais depois de ter sido noticiado que Maria João Abreu está internada no hospital após sofre aneurisma.

Desta vez, quem recorreu ao Instagram para enviar uma mensagem de força para a atriz foram as colegas e amigas Luísa Ortigoso e Sofia Alves. De referir que em ambas as publicações foram também muitas as palavras de carinho que começaram desde logo a surgir na caixa de comentários.

"Querida Maria João, há muito amor a torcer por ti! Força, guerreira linda", escreveu Luísa Ortigoso na legenda de uma fotografia de ambas.

"Força, João. Estamos todos a rezar por ti. Amamos-te", destacou Sofia Alves.

Leia Também: "Todo o amor e toda a força do mundo, querida Maria João Abreu"

Leia Também: Júlia Pinheiro destaca "nota importante" sobre Maria João Abreu