David Carreira irá iniciar, já no próximo ano, uma pausa nos concertos, mas antes está a fazer de tudo para que a despedida temporária dos palcos seja inesquecível.

O cantor divulgou esta quinta-feira, dia 9 de novembro que está a abrir vagas para o grupo de bailarinos que com ele irá atuar na 'Última Dança Tour'.

"As inscrições para o casting já estão oficialmente abertas e a malta da Jazzy Dance School vai poder ajudar-me a decidir quem é que me vai acompanhar a dançar no palco", começou por dizer David numa nova publicação.

"Tudo o que tens de fazer para te inscrever é preencheres o formulário que está no link da bio e apareceres no dia 24 de Novembro às 15h na Jazzy Dance Studios em Santos. Boa sorte a todos e vemo-nos por lá", concluiu o cantor.

