Ana Garcia Martins tem o hábito da leitura e usou a sua conta no Instagram para partilhar com os seguidores os livros que mais gostou de ler este ano.

"Se há coisa que eu nunca consigo cumprir são as resoluções de ano novo. Nun-ca! A pessoa começa cheia de vigor e de boa vontade, mas passa rápido. Vai daí, estou muito contente por ter conseguido cumprir um objetivo em 2023, o de ler, pelo menos, dois livros por mês", começou por escrever.

"O plano foi superado com relativa taxa de sucesso, porque consegui ler 34 livros (33 para sermos mais exatos, o 34o ainda vai a meio). E porque não sou menos do que o Obama, também fiz uma lista dos meus preferidos. Não estão por nenhuma ordem específica, são só mesmo aqueles de que gostei mais. No caso do 'Tudo é Rio', podem acrescentar também os outros dois da Carla Madeira (“Véspera” e “A Natureza da Mordida”), que foi a melhor descoberta literária que fiz neste ano", continuou, mostrando-se feliz por saber que as partilhas literárias que vai fazendo regularmente são muitas vezes seguidas por quem a acompanha.

"Para 2024, a ideia é continuar. Não me vou pôr aqui com planos ambiciosos e impraticáveis, tipo ler 104 livros, mas se conseguir ler 35, penso que já não estamos mal", acrescentou ainda. Veja abaixo as sugestões da influenciadora.