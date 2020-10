O programa 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' do próximo domingo, dia 25, será gravado em Lisboa e, caso esteja interessado, poderá contar com a sua presença ao vivo.

A SIC está oferecer-lhe a oportunidade de ser "o primeiro a rir" e ter "humor fresquinho" com "os temas mais quentes da semana".

"O que terá Ricardo Araújo Pereira preparado para 'Isto é Gozar com Quem Trabalha'?", questiona o canal televisivo na publicação onde revela os contactos que deve usar no caso de estar interessado em assistir à gravações do programa no Teatro Villaret.

Veja os referidos contactos na publicação abaixo:

