Com o fim do Estado de Emergência, o Governo português avança agora com o plano de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da covid-19. Fase que levou Sofia Arruda a recorrer à sua página de Instagram para deixar uma mensagem de alerta, pedindo a todos os seguidores para "terem cuidado".

"Já podemos sair!!!! Calma! Muita calma!! Eu para já ainda vou ficar por casa. Mas quem já vai regressar ao trabalho presencial esta semana, por favor, tenha cuidado consigo e com o outros", começou por escrever a atriz na rede social.

"Só se cuidarmos uns dos outros é que isto não vira uma rebaldaria e voltamos todos para casa ou pior para o hospital. Bom regresso com saúde e consciência é o que vos desejo", rematou.

Leia Também: AO MINUTO: Começa o por cá; Rússia supera 145 mil casos