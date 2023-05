"Quem sai aos seus": foi desta forma que Luciana Abreu começou por comentar uma partilha que fez na sua página de Instagram na qual mostrou diversas fotografias das filhas a seguirem o sonho de serem modelos.

Conforme a apresentadora e artista já tinha revelado anteriormente, Leyonce e Lyannii encontram-se a seguir a sua paixão e, por isso, a fazer um curso de manequim.

"É este o caminho da adolescência", notou ainda a figura pública.

Vale notar que Leyonce, de 12 anos, e Lyannii, de 10, são frutos do anterior relacionamento de Luciana com Yannick Djaló. Já as gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, nasceram do casamento terminado com Daniel Souza.

