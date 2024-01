Marco Costa não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um momento verdadeiramente irresistível no qual surge com a filha, a pequena Maria Emília, fruto do noivado com Carolina Pinto.

A menina, de um ano, surge 'ao volante' do carro a brincar e ao colo do conhecido pasteleiro.

Visivelmente 'babado' pela bebé, Marco Costa escreveu na gravação: "Esta gosta de carros".

Um vídeo, repleto de ternura, que poderá ser visto na galeria.

