Maria Botelho Moniz decidiu renovar o seu visual e receber o fim de semana com um novo look. Na sua conta de Instagram, a apresentadora do programa 'Dois às 10', da TVI, partilhou imagens da transformação.

"Quem muda Deus ajuda", escreveu Maria Botelho na legenda da publicação.

Conforme se pode ver, esta pintou o cabelo com uma cor mais escura.

"Adoro", elogiou a colega Maria Cerqueira Gomes, à semelhança de mais seguidores.

Ora veja:

