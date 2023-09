Foi junto de um vídeo em que o filho mais novo, Zyan, de três anos, aparece ao seu colo e abraçado a si, que Giovanna Ewbank falou sobre a nova fase do crescimento do menino num pequeno texto em que aborda a maternidade.

"Há pouco tempo o meu bebé Zyan completou três anos, cheio de descobertas, anseios, novos sentimentos e emoções. E faz um mês, mais ou menos, que ele começou a ter aquelas famosas 'birras' ou 'ataques de raiva' como dizem. Às vezes ficava até 15 minutos a chorar e se debatendo, como se algo muito grave tivesse acontecido", começou por partilhar a mamã.

"Quem já passou por isso sabe o quão angustiante é para nós mães e pais. Nós ficamos muito preocupados, às vezes desesperados sem saber o que fazer, e o porquê desses momentos. Desde que o Zyan começou com esse comportamento, tenho lido sobre o assunto e conversado muito com ele sobre os seus sentimentos, tentando nomear cada um deles. Os livros sobre emoções para os pequenos e as conversas com amigas mães tem sido grandes aliados nesse momento", destacou.

"O nosso olhar atento sob os nossos filhos é essencial para o crescimento emocional e segurança deles. Desde que comecei a ter essas conversas e trocas mais profundas com ele sobre os seus sentimentos e sobre os meus também, o Zyan tem se mostrado mais calmo, seguro e amoroso… eles entendem absolutamente tudo o que falamos, e sentem-se acolhidos", acrescentou.

"Esse post é para dizer que se tens passado por isso com o teu filho, não desesperes, vai passar, e não, não é só o teu filho que está a passar por isso, estamos juntas nessa! Obrigada meu amor, Bruno Gagliasso, por também estares sempre atento e por seres tão sensível com os nossos filhos", completou.

De recordar que Giovanna Ewbank e o companheiro, Bruno Gagliasso, são também pais de Titi e Bless.

