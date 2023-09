Giovanna Ewbank celebrou o seu 37.º aniversário esta quinta-feira, dia 14 de setembro, e partilhou hoje um conjunto de fotografias no Instagram onde se mostra a bordo de um barco com a família, deixando ainda uma mensagem de agradecimento a quem lhe deu os parabéns.

"Obrigada, obrigada, obrigada. Apenas agradeço a Deus pela minha família, amigos e amores dessa vida! Muito obrigada por tantas mensagens lindas, vocês são demais e fazem parte disso tudo! Vocês sabem, não é? E me desculpem se não respondi a nada ontem 'tá?", começou por escrever a apresentadora.

"É que estava ocupada com o que mais queria estar no dia do meu aniversário, ocupada a nadar no fundo do mar (sim, o meu pedido de aniversário foi estar o dia todo no meio do mar e offline), ocupada com a minha família que é prioridade na minha vida, e ocupada a receber muito amor!!! O meu dia foi exatamente como imaginei. Lindo! Tenho muitos registos, mas obviamente não cabem todos num rolo só, porque é amor que transborda… Vou postando aos poucos! Amo vocês", concluiu.

Leia Também: Giovanna Ewbank encantada com o filho Bless: "Meu Deus africano"