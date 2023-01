1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1,64 cm e calço o 38.

2. É de que signo?

Capricórnio, fiz anos no domingo passado.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Palhacita.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Não gosta nada de voar e tinha medo da morte de ratos. Desde que tive um em casa, passei a conseguir lidar com o assunto.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

De cães. Gosto de gatos também, mas prefiro cães. Era a Pandora.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

David Bowie é o meu ídolo desde sempre mas devo confessar que tive uma paixão pelo Nick dos Backstreet Boys e pelo Samurai X, que era um desenho animado.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Fruta.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Limpar.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Vou começar a ver 'The Bear'. Há uma série que vejo sempre à refeição, até tenho vergonha de dizer isto porque já a vi tantas vezes, que é o Seinfeld. Essa é que tenho sempre a dar, como se fosse o meu programa da manhã.

10. Qual o seu clube de futebol?

Sou do Benfica, mas não ligo muito. Em futebol feminino sou do Sporting, porque conheci a equipa e gostei delas, agora torço por elas. Naturalmente sou do Naval 1.º de Maio, porque sou da Figueira da Foz, mas como já acabou, apoio o Benfica.