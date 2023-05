1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1,69 cm e calço o 38.

2. É de que signo?

Escorpião.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Para as pessoas de fora, para o público e para quem tem carinho por mim, sou a 'trinca espinhas', com muito gosto. A minha família e amigos não, eles chamam-me Paulinha. No trabalho sou a Neves.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Não tinha. À medida que a idade avança, e ainda não percebi porquê, estou a ficar com medo de alturas. É uma coisa que me incomoda bastante e que espero contrariar. Acho que a idade, infelizmente, nos dá mais medos.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? E lembra-se do nome do primeiro animal de estimação?

Gosto de animais em geral, mas a minha grande paixão são os cães. O meu primeiro animal de estimação foi um hamster, de seu nome Fofinha.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Sempre tive um grande amor pela Julia Roberts, pelos filmes que via dela.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Massa! Hidratos de carbono em geral, massa em particular.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Gosto muito de cozinhar. Também gosto de jardinagem.

9. A série do momento que a faz ficar colada ao ecrã, qual é?

Costumo ver várias séries. Neste momento, estando num período de muito cansaço, preciso de uma 'canja de galinha' para a alma. Por isso, voltei a ver o 'Gilmore Girls'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Sporting.

