Fernando Daniel lançou recentemente o terceiro disco, 'V.H.S. Vol. 1', depois de ter dado a conhecer o álbum 'Salto', em 2018, e 'Presente', em 2020. O artista continua presente como mentor no 'The Voice Kids', da RTP1, anos depois de ter vivido o papel de concorrente do formato. Esta semana é o nome da rubrica 'Quem Diria', do Fama ao Minuto. Saiba dez curiosidades sobre o cantor.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Altura 1.74. Calço o 42.

2. É de que signo?

Touro.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Chamam-me Nando.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Tudo o que for insetos e coisas que rastejam.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Cães. Zoya

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

A minha primeira crush – era eu um miúdo - era a Joana Duarte dos ‘Morangos com Açúcar’.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Ultimamente, paçoca.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Aspirar, sem dúvida.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

‘From’, da HBO.

10. Qual o seu clube de futebol?

FC Porto.