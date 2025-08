António Raminhos partilhou esta segunda-feira, 4 de agosto, um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. O humorista resolveu comentar a recente polémica que envolve alterações ao horário de amamentação.

Na última quinta-feira, dia 24 de julho, foram apresentadas no anteprojecto da lei de reforma da legislação laboral alterações que pretendem reduzir o tempo máximo de horário reduzido para mães que amamentem até aos dois anos e, ainda, a apresentação da prova de amamentação logo à nascença (algo que até então só era obrigatório após o 1.º ano de vida dos bebé).

A polémica aguçou ainda mais depois de numa entrevista recente a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, ter afirmado que há um "exercício abusivo" do direito à redução do horário de trabalho para as mães que amamentam, havendo "crianças que parece que continuam a ser amamentadas para dar à trabalhadora um horário reduzido […] até entrarem na primária".

O que diz Raminhos no vídeo?

"Então a Maria do Rosário veio dizer que há mães que amamentam as crianças até aos dois anos para se baldarem ao trabalho. Já ouviu muitas histórias de abuso no uso do direito à amamentação. A mesma Maria do Rosário que em relação ao caso Spinumviva [um escândalo político em Portugal desencadeado por acusações de eventuais conflitos de interesses por parte do primeiro ministro Luís Montenegro] disse isto: 'Ministra defende Montenegro: não temos de sujeitar-nos a juízos de ética, além do cumprimento escrupuloso da lei'.

Maria do Rosário Ramalho, que é casada com António Ramalho, que foi um dos diretores do Novo Banco, que após sair do Novo Banco, um ano depois, foi consultor de uma empresa que ele próprio contratava e cuja filha é vice-presidente do PSD.

Eu não estou aqui a insinuar nada, eu estou é a partir do mesmo ponto de desconfiança que a senhora ministra usa para as mães. A única conclusão que chego é que: cada um mama de maneira diferente e mama o tempo que pode."

"Parece-me justo", disse ainda ao partilhar as imagens na sua conta oficial de Instagram.

Em poucas horas, foram várias as reações às palavras de António Raminhos e, tal como na esfera pública, também nos comentários dos internautas as opiniões sobre o tema se dividem.

"A comunicação não será a melhor, mas parece-me razoável que após dois anos tenha que ser reavaliada a situação. Não?", questionou um seguidor, que mereceu resposta pronta por parte de António Raminhos.

"O que tem de ser reavaliado são as condições de trabalho e de proteção do trabalhador, os salários... Porque acredito que quem se sentir valorizado no seu trabalho não tem necessidade de contornar o sistema", disse o humorista.