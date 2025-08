A atriz Sydney Sweeney está a receber mensagens de futebolistas do Manchester United, Liverpool e Arsenal. São vários os jogadores de futebol que querem ter um encontro com a estrela de 'Euphoria' agora que está solteira.

Sydney Sweeney está separada de Jonathan Davino, de quem estava noiva, e tem recebido muita atenção de vários futebolistas agora que o seu estado civil é solteira. De acordo com o The Sun, a estrela de 'Euphoria', de 27 anos, tem estado a receber mensagens de jogadores de futebol do Manchester United, Liverpool e Arsenal a convidá-la para um encontro. No entanto, dizem, a atriz recusou. "A caixa de mensagens no Instagram está cheia de homens famosos a tentar entrar em contacto com ela. São sobretudo homens futebolistas de equipas como o Manchester United, Liverpool e Arsenal", revelou uma fonte. "Eles oferecem-lhe viagens para a Europa para estarem juntos e terem um encontro, mas ela não é do tipo de pessoa que faz isso. Alguns deles são muito insistentes e até tentaram descobrir a morada dela para lhe enviarem flores, mas ela recusa sempre", acrescentou. "Neste mês, diria que houve mais de 100 pessoas, de celebridade a milionários ou pessoas muito ricas do Médio Oriente e Ásia, a tentarem entrar em contacto com ela", partilhou ainda. Sydney Sweeney tem conquistado a popularidade ao longo destes últimos tempos, e os homens não lhe resistem. Aliás, os amigos até brincam com a atriz ao dizerem que "é a mulher mais procurada na América desde a Madonna".

E apesar de não se importar de mensagens educadas, Sydney Sweeney não tem problemas em repreender rapidamente aqueles que não têm uma atitude correta. "Aqueles que pisam a linha do respeito são rapidamente bloqueados. Ainda há pouco tempo, um ator americano que se tinha divorciado recentemente abordou-a para terem um encontro. Ela recusou e ele começou a ser muito rude. Ela disse para ele parar de falar com ela e mostrar algum respeito por ela e pelas mulheres", contou a fonte.

A relação com Jonathan Davino e o fim do noivado

Sydney Sweeney, recorde-se, começou a namorar com Jonathan Davino em 2018 e ficaram noivos cerca de quatro anos depois, em 2022. No início do ano, a atriz separou-se do agora ex-noivo.

Em maio, lembra ainda o The Sun, a artista falou sobre a sua vida enquanto solteira. "Estou a aprender muito sobre mim mesma, a passar mais tempo com os meus amigos. E estou a adorar."

A recente polémica que envolveu Sydney Sweeney

De recordar que, recentemente, Sydney Sweeney esteve envolvida numa polémica depois de ter protagonizado uma campanha para a marca de roupa American Eagle, que foi alvo de críticas por causa do slogan.

No anúncio, a artista aparece a compor um carro e a colar o próprio cartaz da campanha numa parede, onde se pode ler: 'Sydney Sweeney Has Great Jeans' - 'Sydney Sweeney tem ótimos jeans', em português. Foi feito um trocadilho entre a palavra 'jeans' e 'genes', e muitos consideraram a campanha "fascista".