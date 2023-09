1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Meço 1,80cm e calço o 42.

2. É de que signo?

Leão.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Alcunhas tive várias. No futebol tinha a alcunha do Pichichi (alcunha do melhor marcador em espanhol), mas grande parte das pessoas normalmente chamam-me pelo apelido, Caetano.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Tenho fobia a baratas e confesso que dá mesmo muito nojo.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Já tive vários gatos e um cão, neste momento tenho uma gata! Identifico-me mais com gatos.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Sou fã do Hérman José desde sempre! Quanto a crush, na minha adolescência babava pela Cláudia Raia!

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

No frigorífico lá de casa não pode faltar queijo da serra.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Confesso que faço tudo em casa, mas cozinhar é a minha praia.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Sou um devorador de séries, não descanso enquanto não vejo tudo! Adoro séries de investigação. Neste momento acabei de ver 'Corpo em chamas', é espanhola e baseada em factos reais.

10. Qual o seu clube de futebol?

"Sou do Benfica e isso me envaidece".