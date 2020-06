Os filmes de ficção científica e as séries de TV conquistaram o seu próprio espaço na cultura pop, com a sua moda instantaneamente reconhecível, que partilha um relacionamento interessante com a moda do mundo real — inspirando-se nela, mas também influenciando as tendências modernas.

Portanto, mesmo que não tenha a intenção de usar roupas pretas de látex ou cota de malha, clique para apreciar os estilos mais icónicos do universo de ficção científica.

Leia Também: Royal Ascot: Os looks do evento da alta sociedade britânica