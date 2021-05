Foram muitos os que comentaram nas redes sociais o caso do jovem que foi atropelado no Seixal, quando estava a ser vítima de uma alegada prática de bullying por parte de colegas. Entre as reações estão as mensagens de figuras públicas, como a da atriz Paula Lobo Antunes que também fez questão de falar publicamente sobre o tema.

Revoltada, a atriz partilhou nas stories da sua página de Instagram o vídeo que regista o que aconteceu e escreveu: "Que tristeza! Que raiva! Que horror! Que pais são aqueles que criam crianças que possam fazer tamanha maldade? Alguém me explica? Estou atónita".

[Reação de Paula Lobo Antunes]© Instagram_paulaloboantunes

Recorde-se que, entretanto, os pais da vítima e da agressora já quebraram o silêncio.

