Catarina Jardim, conhecida pelo grande público como Pimpinha, voltou esta terça-feira a presentear os seus seguidores do Instagram com uma nova fotografia do filho recém-nascido.

O bebé Tomás, o terceiro filho de Pimpinha e do marido, Francisco Spínola, nasceu esta terça-feira, dia 17.

"Sweet [doce] Tomás", pode ler-se na legenda do amoroso registo, captado ainda no hospital.

Ora veja:

Importa lembrar que Tomás vem juntar-se aos irmãos Raúl e Francisco.

