Marco Costa realizou um dos maiores sonhos da sua vida quando Maria Emília, sua filha - fruto do relacionamento com Carolina Pinto - veio ao mundo em janeiro deste ano. Desde então, o conhecido pasteleiro tem vivido momentos inesquecíveis com a bebé, sendo que alguns deles faz questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta terça-feira, 6 de junho, Carolina partilhou com os seguidores um ternurento retrato no qual Marco pega a menina ao colo.

Na legenda da publicação, mostrando-se embevecida, Carolina escreveu: "AMOR".

Não ficando indiferente à publicação, o ex-concorrente de reality shows da TVI respondeu: "Amo-te".

Eis a fotografia:

Leia Também: Famosos dão os parabéns ao filho de Cristina Ferreira