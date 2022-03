Joana Machado Madeira partilhou na sua conta de Instagram um momento marcante na sua vida, neste caso no papel de mãe. A pequena Carolina, fruto do seu casamento com Eduardo Madeira, já sabe andar.

A atriz publicou um ternurento vídeo da menina, o qual 'derreteu' o coração dos seguidores.

"A Carol começou hoje a andar, não estou a aguentar", confessou na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida:

Recorde-se que Carolina, assim como Leonor, a mais velha, é fruto do relacionamento com Joana Machado Madeira. Eduardo é ainda pai de Rodrigo, de 20 anos, de uma relação passada.

