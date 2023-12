O Natal não podia ter sido mais especial para Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. Este foi o primeiro ano que os atores celebraram a festividade no papel de pais com a companhia do filho, o bebé Vicente Blue.

Nas respetivas páginas de Instagram, os artistas partilharam diversas imagens do dia nas quais mostram o rosto do bebé, que nasceu a 9 de julho.

A doçura do pequeno Vicente de imediato conquistou os seguidores que encheram as partilhas repletas de carinhosas mensagens.

"Aiiii não se aguenta", escreveu Joana Duarte. "Meus amoressss", acrescentou Rita Pereira. "Feliz Natal meus putosssss. Sobrinho Blu mais galático", disse ainda David Carreira.

