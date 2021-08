Mafalda de Castro celebra esta segunda-feira o seu aniversário e foi mimada nas redes sociais com uma carinhosa mensagem da psicóloga Susana Dias Ramos.

"Esta pequena musa faz anos hoje! E desejo-lhe tanto bem nesta vida que vocês nem imaginam! E se calhar ela também não… por culpa minha que com o corre corre me esqueço de lhe dizer! Mas de hoje não passa! Mafalda, parabéns meu bem, que este ano que agora começas te traga tudo o que de melhor a vida tem para te oferecer. Que sejas sempre assim, tão especial, tão parceira, tão companheira… gosto tanto de ti! Tens me aqui sempre… enquanto me quiseres", escreveu.

Recorde-se que a apresentadora e a psicóloga conheceram-se no início de 2020, quando Mafalda se mudou para TVI para apresentar os diários do 'Big Brother', programa onde Susana integrava o painel de comentadores. Atualmente trabalham juntas no novo reality show da estação, 'O Amor Acontece'.

