Marco Costa voltou esta sexta-feira a usar as suas redes sociais para partilhar publicamente um longo desabafo onde se mostra descontente com o facto de ter a sua loja fechada devido às medidas de confinamento relacionadas com a pandemia da Covid-19.

"Que saudades de trabalhar de maneira 'normal', de ter a loja aberta e de vos receber na minha 'casa'", começa por declarar o famoso pasteleiro, que tem uma loja em Telheiras - a 'Receitas Com Segredo'.

"Eu não sou! E Nós não podemos ser dos que baixam os braços. Cabeça para cima para podermos dar a volta. Estou aqui de maneira sincera para dar força a todos os pequenos, médios e grandes empresários que estão obrigados a estar fechados", continua, procurando desta forma deixar uma mensagem de esperança a todos os comerciantes em situações semelhantes à sua.

"Por muito difícil que isto esteja lembrem se sempre de que fibra somos feitos. É por sermos resilientes, empreendedores, termos espírito de sacrifício que vamos mais longe! Força para todos nós e que agora mais que nunca não percamos nem a fé nem o rumo", termina.

