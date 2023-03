Gabriela Barros presenteou na manhã de sexta-feira, 3 de março, os seguidores do Instagram com uma rara fotografia na qual exibe a sua barriguinha de grávida.

A atriz, que está atualmente à espera do primeiro filho, posou em biquíni durante as suas férias nas Maurícias.

"Aqui nas Maurícias toda a gente anda assim pra todo o lado. Nesta pose natural e descontraída. De nuca partida para trás, com uma perninha arqueada e mão no baço. Jantamos assim, fazemos fila nas farmácias assim mas sempre de sorriso nos lábios. São os chamados 'efeitos colaterais tropicais'", brincou na legenda do registo, que mereceu por parte de amigos e seguidores os mais rasgados elogios.

"Que mãe tão gata", "linda", "lindona" ou "impecável", pode ler-se entre as reações deixadas nos comentários.

O bebé de Gabriela Barros, recorde-se, nasce fruto da relação com o ator brasileiro Miguel Thiré.

Leia Também: Gabriela Barros anuncia que está grávida pela primeira vez