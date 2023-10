Paulo Vintém 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram com um retrato que partilhou com a filha, a pequena Aurora, de um ano. Na imagem, conforme poderá ver na publicação de seguida, o músico dos D'ZRT posa na praia com a menina.

Os elogios por parte dos seguidores não tardaram em chegar. "Fofa" e emojis de coração repetiram-se na caixa de comentários.

Vale recordar que a bebé é fruto do relacionamento de Vintém com a atriz Marta Melro. O casal anunciou a separação em junho deste ano.

