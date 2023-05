Quatro meses depois de ter terminado o namoro com Vasco Santos, Helena Costa pode já ter voltado a encontrar o amor. A atriz parece ter assumido uma nova relação através da rede social Instagram.

No fim de semana, Helena marcou presença no casamento de uma amiga e partilhou os melhores momentos da festa através das redes sociais.

Entre as imagens destaca-se uma em especial, na qual a atriz e influencer posa cúmplice junto de um homem cuja identidade não foi identificada.

"Como diz a minha amiga: 'ao amor'. Que lindo casamento", pode ler-se na partilha.



© Reprodução Instagram/ Helena Costa

Helena Costa, recorde-se, é mãe de duas meninas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, de três anos, fruto do casamento com Frederico Formigal. O enlace terminou em dezembro de 2021.

