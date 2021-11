João Montez e Inês Gutierrez decidiram desfrutar de uma última viagem antes de serem pais pela primeira vez.

O casal está em Tenerife com amigos, tal como revelam as mais recentes publicações de ambos na rede social Instagram.

"Abraço a três (+ um mergulho de última hora, ao final do dia)", escreve o apresentador ao partilhar com os seus seguidores as melhores imagens desta escapadinha.

João Montez e Inês Gutierrez, recorde-se, revelaram recentemente aguardar a chegada de uma menina.

Leia Também: João Montez e Inês Gutierrez anunciam sexo do bebé. "Dia inesquecível"