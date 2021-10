João Montez e Inês Gutierrez reuniram os amigos e a família para numa festa de revelação anunciarem publicamente o sexo do primeiro filho em comum.

"A nossa bolha de amor vai receber uma boneca", conta a apresentadora na legenda de um vídeo que ilustra o momento em que anunciaram estar à espera de uma menina.

"Este dia foi inesquecível, provavelmente dos mais emocionantes da minha vida", declara a futura mamã.

"Estou sempre à espera do momento em que acordo deste sonho. Será possível conseguir reunir tanto amor no mesmo metro quadrado? Olhar para a nossa família, e para os nossos amigos que são família, e perceber que há tantos corações a explodir de alegria. Parece tudo irreal… Já vos disse que a partilha é o que mais valorizo e é por isso que tento fomentar muito as minhas amizades, a presença na família com o pouco tempo que me resta e que luto diariamente pela minha relação com João… Se esta é a fórmula para me sentir a miúda mais sortuda à face da terra, afinal é tudo tão simples", afiança.

Para já, João e Inês têm apenas uma certa: "Esta baby girl vai estar rodeada de pessoas bonitas e amor nunca lhe vai faltar".

